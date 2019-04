American Airlines corta previsão de lucro em 2019 por suspensão do 737 MAX

A American Airlines cortou a previsão de lucro para 2019 nesta sexta-feira, 26, dizendo que espera um golpe de 350 milhões de dólares com a suspensão dos aviões 737 MAX da Boeing, uma situação que diminui a receita enquanto muitos custos permanecem.

A American Airlines retirou seus 24 aviões 737 MAX da sua escala de voos até 19 de agosto e cancelou 1.200 voos no primeiro trimestre.

Os aviões 737 MAX, suspensos em todo o mundo em março, após dois acidentes em outras companhias aéreas, representam apenas cerca de 2 por cento da capacidade de voo da American no verão do hemisfério norte, quando serão cancelados cerca de 115 voos diários.

Como resultado, a American, com sede no Texas Fort Worth, disse que agora espera que seu lucro ajustado de 2019 seja de 4 a 6 dólares por ação, a partir de uma previsão anterior de entre 5,50 a 7,50 dólares por ação.

Analistas esperam, em média, ganhos de 5,63 dólares por ação, segundo dados do Refinitiv.

A American, companhia aérea número 1 em tráfego de passageiros, também disse que espera que as despesas com combustível para o ano sejam cerca de 650 milhões de dólares mais altas do que a previsão anterior, citando uma recente alta nos preços do petróleo.

A companhia divulgou lucro líquido no primeiro trimestre de 185 milhões de dólares, ou 0,41 dólar por ação, em comparação com 159 milhões de dólares, ou 0,34 dólar por ação, um ano antes.

A receita operacional total subiu 1,8 por cento, para 10,58 bilhões de dólares, marginalmente abaixo das estimativas de 10,60 bilhões, segundo dados do Refinitiv.

Ainda assim, o presidente-executivo, Doug Parker, disse que a demanda continua forte até o verão. A American espera que a receita unitária, uma medida de desempenho observada de perto, que compara as vendas com capacidade de voo, aumente entre 1 e 3 por cento no segundo trimestre.