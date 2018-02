América Móvil vê melhores resultados no Brasil e México

Cidade do México – A gigante mexicana de telecomunicações América Móvil, do magnata Carlos Slim, aumentará o investimento em 2018 para cerca de 8 bilhões de dólares, ante 7 bilhões no ano passado.

O presidente-executivo, Daniel Hajj, disse em conferência com analistas que a empresa continuará seus investimentos tanto no México quanto no Brasil, seus principais mercados.

“Estamos pensando no longo prazo e investindo para ter a maior rede, e melhor serviço ao cliente”, comentou o executivo.

O vice-presidente financeiro, Carlos García Moreno, disse que as operações no México podem gerar maior lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em 2018 com uma redução de custos e maior eficiência.

No Brasil, maior mercado da empresa, as diferentes divisões do grupo também poderão gerar melhores resultados em 2018, impulsionadas pela recuperação da economia. No país, o grupo mexicano detém as marcas Claro, Net e Embratel.