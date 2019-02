América Móvil reverte prejuízo e lucra 9,5 bilhões de pesos no 4º tri

São Paulo – A companhia de telecomunicações mexicana América Móvil registrou lucro líquido de 9,5 bilhões de pesos mexicanos (US$ 494 milhões) no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo de 10,6 bilhões de pesos registrado em igual período do ano anterior. No ano, a controladora da Claro, da Embratel e da NET no Brasil lucrou 45,7 bilhões de pesos, alta de 8,4% em relação a 2017.

No trimestre, a receita e o Ebitda ficaram praticamente estáveis em relação a um ano antes, em 262 bilhões de pesos e 70,6 bilhões de pesos, respectivamente.

Entre outubro e dezembro, a América Móvil conquistou 1,5 milhão de clientes pós-pagos, 1,2 milhão dos quais no Brasil e quase 200 mil no México.