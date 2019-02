América Móvil proporá a cisão de ativos no México

Cidade do México – A América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim, proporá a acionistas uma cisão de ativos relacionados ao seu negócio de telefonia móvel no México na reunião em 17 de abril, disse a companhia em comunicado nesta quarta-feira.

Executivos disseram em fevereiro que uma cisão das torres de telefonia celular no México numa nova companhia está em estágio avançado e deve estar operacional em maio ou junho.

No ano passado, Slim disse que buscaria vender ativos que removessem a carga de novas regulações destinadas a limitar sua dominância dos mercados locais de telefonia e dados.