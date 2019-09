Ame, das Americanas, faz parceria com Mastercard para cartão pré-pago

São Paulo — A plataforma digital de pagamentos dos grupos varejistas Lojas Americanas e B2W, Ame, anunciou nesta segunda-feira (23) parceria com a Mastercard para oferta de cartão pré-pago aos usuários e vendedores.

“A parceria é uma das importantes iniciativas que estão no plano de negócios da Ame para ampliar a sua aceitação nos mundos físico e online e possibilitará que o cliente pague com Ame em toda a rede credenciada para aceitação da bandeira Mastercard”, afirmou a companhia.

O cartão pré-pago Ame com bandeira Mastercard será aceito em 7,8 milhões de estabelecimentos comerciais do país e poderá realizar saques em caixas eletrônicos, afirmou a companhia.

“O cartão funcionará como espelho da Conta Ame, que pode ser recarregada por depósito diretamente nos caixas das Lojas Americanas, transferência bancária, transferência entre usuários, cartão de crédito e também por pagamento de boleto”, afirmou a Ame.

Pagamentos com o sistema da Ame são aceitos em mais de 800 pontos de venda da Lojas Americanas no país e também nos sites de comércio eletrônico controlados pela B2W, como Americanas.com e Submarino.

Segundo as empresas, ainda é “prematuro estimar seus efeitos (da parceria com a Mastercard) no resultado das companhias”.