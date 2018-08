Amazon vai vender roupas no Brasil

São Paulo – A Amazon passará a vender roupas no Brasil. A entrada no setor de moda deve ocorrer a partir de 15 de agosto, segundo uma fonte do setor. A Amazon não comentou.

Maior empresa de comércio eletrônico do mundo, a varejista já oferece livros, eletrônicos e artigos de cozinha por aqui. Com a nova investida, a companhia passa a competir com lojas como Dafiti, Zattini e Passarela.

A Amazon costuma abalar os setores em que decide atuar. A companhia está há seis anos no Brasil, mas nos quatro primeiros anos focou sua atuação apenas na venda de livros. No segundo semestre de 2017, anunciou que venderia também eletrônicos e, cerca de um mês depois, entrou no segmento de casa e cozinha.

O modelo de marketplace – no qual outros vendedores oferecem produtos na plataforma da marca – tem trazido vantagens para quem opera no varejo online, segundo um relatório do JP Morgan. Dentre os ganhos do modelo estão altos retornos, maior sortimento de produtos e maior tráfego na página. Além da Amazon, Magazine Luiza, B2W e Via Varejo atuam dessa forma.