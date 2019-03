Amazon vai fechar 87 lojas nos EUA, diz jornal

(Reuters) – A Amazon.com está fechando todas as 87 lojas pop-up nos Estados Unidos, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, citando uma porta-voz da empresa. Os fechamentos são esperados até o final de abril, afirmou a reportagem, citando alguns dos funcionários nas lojas.

A Amazon não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters por comentários. A empresa tem lojas pop-up em várias regiões, desde em estabelecimentos da Whole Foods a shoppings e lojas de departamento, que apresentam seus dispositivos Echo e Kindle.

A Amazon também tem lojas semelhantes em países europeus e abriu a sua primeira na Espanha em novembro. A gigante do varejo online vai abrir mais livrarias e “Lojas de 4 estrelas” — estabelecimentos que vendem itens com classificação de 4 estrelas ou superior por clientes do site, disse o relatório do WSJ.