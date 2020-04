Amazon vai contratar 75 mil funcionários com aumento de demanda online

A Amazon.com afirmou nesta segunda-feira que vai contratar 75 mil funcionários para empregos em áreas como centros de distribuição e logística para enfrentar o aumento na demanda gerado pelo isolamento social por causa do coronavírus.

A companhia de comércio eletrônico enfrenta a tarefa de contratar mais pessoal apesar do aumento nos pedidos para fechar suas instalações.

A empresa, que registrou casos de coronavírus entre funcionários de galpões de produtos e enfrentou vários protestos, afirmou que vai realizar checagens de temperatura e fornecer máscaras para todos os funcionários em centros de distribuição nos Estados Unidos e Europa.

A Amazon afirmou nesta segunda-feira que preencheu todas as 100 mil vagas que tinha aberto anteriormente e que os 75 mil novos postos são adicionais às contratações anteriores.

A companhia afirmou que espera gastar mais de 500 milhões de dólares globalmente em aumentos salariais para funcionários durante a pandemia, alta ante a estimativa anterior de 350 milhões.

O número de funcionários da Amazon flutua de acordo com a temporada, tendo recentemente alcançado pico de 798 mil no final do ano passado, antes de ter anunciado a contratação de mais 100 mil trabalhadores após o início da pandemia.