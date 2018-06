Amazon transmitirá o Campeonato Inglês de futebol a partir de 2019

Londres – A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou nesta quinta-feira que venceu a disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Inglês e televisionará, a partir de 2019, 20 partidas por ano pelo seu serviço de streaming no Reino Unido.

O contrato vale por três temporadas e autoriza a exibição dos jogos da rodada conhecida como ‘Boxing Day’, quando boa parte dos dez duelos são realizados um dia após o Natal, em 26 de dezembro. Além disso, ela poderá passar outros dez confrontos do mesmo mês.

Para vencer a disputa, a Amazon precisou derrotar outros concorrentes de peso, como Netflix, Twitter e Facebook. O valor pago não foi revelado, mas um pacote inferior de direitos de transmissão custou 90 milhões de libras (R$ 475 milhões) ao canal “BT Sport”.

O diretor-executivo da Premier League, responsável pelo Campeonato Inglês, Richar Scudamore, descreveu a Amazon como um “novo parceiro muito empolgante”.

Além da liga inglesa, a Amazon já transmite através do seu serviço ‘Prime’ eventos como o Campeonato Alemão, torneios de tênis, incluindo os Grand Slams, a NFL e os Jogos Olímpicos de Inverno.