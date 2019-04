Amazon supera estimativas de lucro no 1º trimestre

São Franciso — A Amazon.com anunciou nesta quinta-feira, 25, lucro acima das estimativas para o primeiro trimestre diante da crescente demanda por serviços de computação em nuvem e publicidade, mas uma previsão fraca renovou a preocupação de que a empresa gastará mais do que o esperado em grandes investimentos este ano.

As ações ficaram estáveis após o anúncio. O lucro líquido do primeiro trimestre mais que dobrou, para 3,56 bilhões de dólares, ou 7,09 dólares por ação. Analistas esperavam 4,72 dólares por ação, segundo dados do IBES da Refinitiv.

Por outro lado, a empresa previu um lucro operacional de até 3,6 bilhões de dólares no segundo trimestre, enquanto os analistas esperavam 4,2 bilhões, segundo a FactSet.

O vice-presidente financeiro da empresa, Brian Olsavsky, disse que a Amazon não viu nenhum impacto material na Índia devido a ações tomadas para cumprir as novas regulamentações que afetam o investimento estrangeiro no comércio eletrônico.

A receita de serviços para vendedores saltou 20% para 11,1 bilhões dólares no trimestre, enquanto as vendas de anúncios e outras aumentaram 34%, para 2,7 bilhões de dólares, disse a empresa.

Enquanto isso, a unidade de computação em nuvem da Amazon manteve o ritmo, à medida que mais empresas transferiram operações de processamento de dados para os servidores da empresa. As vendas da Amazon Web Services subiram 41 por cento, a 7,7 bilhões de dólares, no trimestre.

A empresa previu vendas líquidas entre 59,5 bilhões e 63,5 bilhões de dólares para o segundo trimestre, cujo ponto médio ficou abaixo da estimativa média dos analistas de 62,37 bilhões, segundo dados do IBES da Refinitiv.

As vendas líquidas na América do Norte, seu maior mercado, subiram 17%, a 35,81 bilhões de dólares no trimestre.

As despesas operacionais da Amazon subiram 12,6% no trimestre, para 55,28 bilhões de dólares, enquanto investiu na fabricante de carros elétricos Rivian e na startup de tecnologia de direção autônoma Aurora. Além disso, a companhia continuou investindo no programa Prime, na entrega de produtos das lojas Whole Foods e conteúdo original de vídeo.