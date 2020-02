Amazon quer depor Trump do poder com processo sobre computação em nuvem

A Amazon Web Services está buscando a deposição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do secretário de Defesa do país, Mark Esper, no processo que abriu sobre a concessão de um contrato bilionário do Exército norte-americano para a rival Microsoft, afirmou um porta-voz da companhia.

O governo alega que Trump, que é um crítico aberto do presidente da Amazon, Jeff Bezos, e da gigante do varejo online, não teve qualquer influência na decisão do Pentágono que concedeu o contrato de computação em nuvem, avaliado em 10 bilhões de dólares, para a Microsoft.