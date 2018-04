Amazon Prime atinge 100 milhões de assinantes

San Francisco – A americana Amazon informou nesta quarta-feira (18) que já tem mais de 100 milhões de assinantes de seu serviço Prime, que oferece envios gratuitos e acesso à sua plataforma de vídeo on-line.

É a primeira vez que a companha torna pública a quantidade de assinantes a seu serviço Prime, que atualmente é o ponto principal de seu modelo de negócios.

“Treze anos depois do lançamento, nossos assinantes superam os 100 milhões de membros Prime no mundo inteiro”, informou o chefe e fundador do grupo, Jeff Bezos, em sua tradicional carta aos acionistas publicada nesta quarta-feira no site da Amazon.

“Em 2017, a Amazon entregou mais 5 bilhões de produtos no mundo todo através do Prime”, acrescentou Bezos.