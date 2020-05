Amazon não terá lucros no segundo trimestre por gastos com pandemia

A Amazon não terá lucro líquido entre abril e junho, anunciou seu presidente, Jeff Bezos, que planeja investir cerca de US$ 4 bilhões em lucros esperados na proteção de seus funcionários e em testes de coronavírus em larga escala.

O mercado puniu a decisão e as ações da gigante das vendas online caíram nas trocas eletrônicas após o fechamento de Wall Street.

No primeiro trimestre do ano, a Amazon faturou US$ 75,5 bilhões, 26% a mais do que no mesmo período do ano passado, mas seu lucro líquido caiu 29%, para US$ 2,5 bilhões.