Amazon mira funcionários de escritórios com lojas compactas sem caixas

Seattle – A Amazon abriu nesta quarta-feira, 12 uma versão compacta de suas lojas sem caixas Amazon Go, ampliando sua presença no universo de varejo físico em uma tentativa de adicionar lojas em lugares como recepções de escritório e hospitais.

Localizada num dos escritórios da empresa em Seattle, a oitava loja Amazon Go está perto da original e tem um quarto do tamanho, com cerca de 137 metros quadrados. A nova loja vende saladas e lanches para os funcionários de escritório.

Assim como as Amazon Go que operam em Chicago, São Francisco e Seattle, a nova loja não possui caixas. Os clientes digitalizam seus smartphones para entrar, câmeras monitoram o que eles retiram das prateleiras e a Amazon realiza o pagamento pelo cartão de crédito cadastrados quando eles deixam a loja.

A venda de alimentos em lojas físicas é uma das principais estratégias da maior varejista online do mundo para conquistar mais negócios. Gianna Puerini, vice-presidente da Amazon Go, disse que o pequeno formato pode servir recepções de escritórios, áreas comuns de prédios grandes e até de hospitais.

Puerini não comentou matéria da Reuters na semana passada de que a Amazon estava procurando adicionar lojas sem caixas em aeroportos dos Estados Unidos. Mas disse: “Aeroportos têm muita gente com fome e com pressa, então nunca se sabe.”