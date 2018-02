Amazon fecha acordo fiscal com França, sem revelar valores

Paris – A Amazon disse nesta segunda-feira que resolveu uma longa disputa com as autoridades fiscais francesas, que cobram quase 200 milhões de euros (249 milhões de dólares) da gigante de varejo online.

Nem a Amazon nem as autoridades francesas revelaram os termos do acordo.

A varejista reconheceu pela primeira vez em 2012 que o governo francês estava cobrando impostos, juros e multas relativos aos exercícios fiscais de 2006 a 2010, devido à “alocação de renda entre jurisdições estrangeiras”.

“Chegamos a um acordo geral com as autoridades francesas em questões passadas”, disse uma porta-voz da Amazon France em email para a Reuters.

No passado, a Amazon foi criticada por reduzir o pagamento de impostos na França e outros países europeus, ao canalizar vendas por Luxemburgo, que oferece incentivos fiscais à empresas estrangeiras baseadas no país.

A varejista disse que montou uma filial na França em 2015 e agora registra vendas, encargos e lucros no país.

O governo francês abriu a porta para negociar acordos em casos antigos de impostos depois que perdeu um processo judicial contra o Google em julho passado.

Desde então, o governo francês também tem pressionado fortemente a União Europeia para criar novas regras para taxar as empresas online com base em suas receitas, ao invés de apenas em seus lucros no presente.