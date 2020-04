Amazon faz contato com empresas de testes de coronavírus para sua equipe

A Amazon entrou em contato com presidentes de dois fabricantes de testes de coronavírus, em busca de como testar sua equipe e reduzir o risco de infecção em seus depósitos, de acordo com notas de reuniões internas vistas pela agência Reuters.

Os executivos-chefe da Abbott Laboratories e da Thermo Fisher Scientific disseram à Amazon que gostariam de trabalhar com a empresa de comércio eletrônico, embora o governo dos Estados Unidos esteja ocupando toda a sua capacidade de teste no momento, informam as notas.

A empresa também discutiu se poderia iniciar esses testes em pelo menos um galpão perto de sua sede em Seattle. A essência das conversas da Amazon com os fabricantes de testes e a assistência exata que eles poderiam oferecer não estavam claras.

O documento indicava separadamente que a Amazon está investigando a capacidade de rastrear mais de uma pessoa ao mesmo tempo para detectar o vírus, e também quer fazer parceria com uma organização médica em seus esforços de teste.

O documento não dava mais detalhes sobre o teste para várias pessoas nem nomeou um parceiro.

Abbott e Thermo Fisher não retornaram um pedido de comentário na sexta-feira, 03. A Amazon preferiu não comentar.

O grupo, maior varejista online do mundo, vai disponibilizar máscaras faciais e verificações de temperatura para trabalhadores em todos os seus depósitos nos Estados Unidos e na Europa a partir da próxima semana.