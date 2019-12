Amazon está a caminho de fazer 3,5 bilhões de entregas em 2019

A Amazon afirmou na quinta-feira (19), que está a caminho de entregar 3,5 bilhões de encomendas de clientes no mundo este ano através de sua rede interna de entregas.

A Amazon, com sua crescente rede de aviões, caminhões e vans de entrega, é considerada uma ameaça potencial de longo prazo à FedEx e à UPS.

A FedEx há alguns meses encerrou seu relacionamento com a maior varejista online do mundo. A UPS segue entregando milhões de pacotes para a Amazon, que disse que agora lida com a entrega de cerca de metade de seus próprios pacotes ao redor do mundo.

Uma análise do Morgan Stanley da semana passada estimou que a unidade de logística da Amazon entregou cerca de 20% das encomendas da empresa em 2018 e cerca de 46% em 2019 até agosto.

A corretora estima que a rede de entregas da Amazon movimentará 6,5 bilhões de pacotes até 2022, mais que a UPS, com 5 bilhões, e a FedEx, com 3,4 bilhões de encomendas.

A Amazon disse que agora tem 150 estações de entrega nos EUA, empregando mais de 90 mil pessoas.