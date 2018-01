Amazon e Google reduzem preços e acirram concorrência

São Francisco – A Amazon.com e o Google, da holding Alphabet, deram tantos descontos nos preços de seus alto-falantes inteligentes, acionados por voz, na temporada de compras de fim de ano que provavelmente perderam alguns dólares por unidade, em estratégia bem diferente da adotada pela Apple, que prepara o seu assistente HomePod, disseram analistas.

Ambas as companhias reduziram os preços da versão menor de seus dispostivos, o Amazon Echo Dot e o Google Home Mini, para 29 dólares, ante 50 dólares, na temporada de compras.

As versões intermediárias custam um pouco mais que o dobro.

A Apple não conseguiu colocar à venda seu alto-falante HomePod por 349 dólares em 2017, conforme planejava, e disse que o dispositivo chegará ao mercado no começo de 2018.

A Apple planeja lucrar com o dispositivo e aumentar as vendas da assinatura do Apple Music por 9,99 dólares por mês, segundo analistas. O Siri, assistente de voz da Apple, provavelmente se concentrará em sugerir novas músicas.

Amazon e Google, enquanto isso, estão ansiosos em dar aos consumidores uma prova de seus respectivos assistentes digitais, o Alexa e o Google Assistant, a preços de compra por impulso, esperando conquistar clientes e lucrar mais tarde com as vendas de bens e dados sobre hábitos de compra.

O Home Mini e o Echo Dot não têm qualidade de som equivalente ao HomePod, mas os consumidores podem ver menos necessidade em ter um alto-falante superior e mais caro da Apple, se tiverem outras opções. Mesmo a versão intemediária da Amazon e do Google tiveram os preços reduzidos a 79 dólares durante as festas de fim de ano.

“Esse tipo de preço é ótimo para os consumidores e ruim para Apple”, disse Paul Erickson, analista sênior da IHS Markit.

Alguns consumidores podem considerar um alto-falante de 30 dólares barato o suficiente para jogá-lo fora e não uma barreira para adquirir o dispositivo da Apple quando chegar.

A Amazon se recusou a comentar sobre os aparelhos Echo, mas disse em comunicado que vendeu milhões do seu Echo Dot durante a temporada de festas, tornando-o o produto o campeão de vendas no período em sua loja online.

O Google não divulgou números de vendas para o Home Mini, mas a porta-voz da Google Home, Nicol Addison, disse que a empresa está muito feliz com o desempenho.

O Google disponibilizou os dispostivos para os compradores do seu novo smathphone Pixel 2 e os ofereceu por 29 dólares nas lojas do Wal-Mart, Target e Best Buy.

A Amazon domina o mercado emergente para alto falantes inteligentes fora da China, seguida de perto pelo Google. As vendas dos aparelhos não são suficientes substancialmente para afetar os resultados financeiros das companhias.