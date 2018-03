São Paulo – A Amazon.com e grupo de varejo francês Casino Guichard Perrachon estão em negociações para uma parceria no Brasil, como as duas empresas fizeram na França, ou para a venda da Via Varejo, disse uma fonte com conhecimento sobre o assunto na terça-feira.

Amazon e Casino anunciaram na véspera que a marca de supermercados francesa Monoprix venderia alimentos por meio da Amazon.