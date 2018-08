Amazon considera lançar site de comparação de seguros no Reino Unido

Londres – A Amazon está sondando algumas das principais seguradoras da Europa para ver se contribuiriam com produtos para um site de comparação de preços no Reino Unido, no que seria uma grande incursão do gigante do varejo online dos Estados Unidos nos serviços financeiros da região.

Três executivos do setor disseram à Reuters que conversaram com a Amazon sobre o possível lançamento de um site. Um deles disse que as conversas fazem parte de várias discussões que a Amazon está tendo com as seguradoras. Um segundo disse que não haver planos para um lançamento iminente.

Embora não tenha ficado claro de imediato que tipo de seguro seria vendido em qualquer site da Amazon, as apólices de seguro residencial e de automóveis são populares em sites de comparação de preços existentes no Reino Unido.

“Como a Amazon está aumentando a presença nas residências, seja com a entrega de produtos em casa, monitoramento de segurança, serviços domésticos como instalação Wi-Fi, você pode argumentar que o seguro é o próximo passo lógico para essa empresa”, disse o analista RJ Hottovy da Morningstar.

As fontes do setor se recusaram a ser identificadas, pois as conversas são confidenciais. A Amazon se recusou a comentar.

Um site de comparação de preços da Amazon para produtos de seguros representa um grande desafio potencial para os sites existentes no Reino Unido, considerando a tecnologia de ponta, o alcance e a base de clientes fiéis da empresa norte-americana.

Dois dos mais importantes são o comparethemarket.com, que mostra produtos de seguradoras, incluindo AXA, Hastings e eSure; e o GoCompare, que lista seguros de empresas como Santander e LV.

Sinead Cruise em Londres, Noor Zainab Hussain em Bengaluru, Jeffrey Dastin e Paresh Dave em San Francisco