Amazon considera abrir mais de 3 mil lojas sem caixas até 2021

A Amazon avalia abrir mais de 3 mil novas lojas Amazon Go, sem caixas, até 2021, informou a Bloomberg nesta quarta-feira, 19, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A varejista já tem três dessas lojas em Seatlle e planeja expandir para Chicago, São Francisco e Nova York.

As lojas Amazon Go, onde consumidores fazem compras com a ajuda de um aplicativo de celular, são vistas como um conceito que pode alterar o varejo de lojas físicas.

Os clientes precisam escanear o aplicativo para entrar na loja. Uma vez dentro, câmeras e sensores rastreiam os produtos retirados e devolvidos as prateleiras. Então, a Amazon envia a conta da compra para o cartão de crédito do cliente, depois que deixam a loja.

A Amazon não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.