Amazon.com adquire direito de transmitir 20 jogos da Premier League

Londres – A Amazon.com adquiriu pela primeira vez o direito de transmitir jogos da Liga Inglesa de futebol e vai oferecer 20 jogos por temporada aos membros do serviço Prime Video.

A companhia garantiu um dos dois pacotes domésticos disponíveis por três anos a partir da temporada 2019/20, informou a Premier League, e o grupo de TV paga BT garantiu o outro pacote remanescente.

A companhia norte-americana informou que as duas rodadas completas de 10 jogos – os primeiros jogos do meio de semana em dezembro e as partidas durante os feriados de fim de ano – estarão disponíveis para os assinantes do Prime Video na Grã-Bretanha, sem custo adicional.

“A Premier League é a liga esportiva mais assistida do mundo”, disse Jay Marine, vice-presidente da Prime Video na Europa.

“Durante estas duas rodadas de dezembro, os membros do Prime poderão assistir a todos os times, todos os jogos, independentemente do time que torcer na Premier League. Está garantido que você verá ao vivo no Prime Video.”

A Amazon.com e a Premier League não divulgaram o valor do acordo.

O Amazon Prime, que inclui entrega gratuita de compras, assim como a transmissão de música e vídeo, custa 79 libras (106 dólares) por ano na Grã-Bretanha.

A BT informou que adquiriu os direitos das 20 partidas por temporada por 90 milhões de libras em três anos.

Os atuais detentores de direitos de transmissão da Premier League, Sky e BT, compraram a maior parte dos direitos nos estágios iniciais do leilão em fevereiro.

A Sky está pagando 3,58 bilhões de libras pelo direito de exibição de 128 jogos, enquanto a BT pagará 975 milhões de libras, incluindo o pacote adquirido na quinta-feira, para transmitir 52 jogos.