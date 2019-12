Amazon atinge máxima mensal com vendas impulsionando compras nos EUA

As ações da Amazon, maior varejista online do mundo, subiam nesta quinta-feira, à medida que as vendas de comércio eletrônico dos Estados Unidos atingiram um recorde na temporada de férias, de acordo com um relatório.

Consumidores norte-americanos passaram mais tempo online durante o curto período de compras natalinas, de acordo com dados da Mastercard.

A empresa informou que os clientes compraram em níveis recordes neste feriado, com bilhões de produtos encomendados em todo o mundo e milhões de dispositivos da Amazon vendidos.

Mais pessoas experimentaram o Prime nesta temporada de férias do que em qualquer ano anterior: mais de 5 milhões de novos clientes iniciaram testes gratuitos ou se submeteram a assinaturas pagas do serviço em todo o mundo em apenas uma semana, informou a companhia. Às 13:42 (horário de brasília), a ação da Amazon tinha alta de 2,4% na Nasdaq, cujo principal índice evoluía 0,51%. O índice de varejo avançava 0,6%, enquanto o índice de consumo no S&P 500 aumentava 0,4%.