Amazon anuncia compra da PillPack para entrada em varejo farmacêutico

A Amazon.com informou nesta quinta-feira que comprará grupo online de farmácias PillPack, em um passo pequeno, porém significativo, no setor de saúde dos Estados Unidos, o que pesou sobre ações de varejistas e distribuidores de medicamentos.

O movimento há muito vem sendo esperado por investidores em companhias de saúde já estabelecidas, que por bastante tempo temiam o potencial da maior varejista online do mundo de mudar o complexo e opaco negócio farmacêutico nos EUA.

O acordo para compra da PillPack, que organiza e entrega medicamentos com receita, colocará a Amazon em concorrência com varejistas existentes no setor farmacêutico e distribuidores como a CVS Health e a Walgreens Boots Alliance. As ações de ambas as empresas recuaram cerca de 9 por cento no inicio dos negócios, enquanto os papéis das atacadistas McKesson, Cardinal Health e AmerisourceBergen caíram acentuadamente. A gestora de benefícios de farmácias Express Scripts também operava no vermelho.

“A aquisição da PillPack pela Amazon é um tiro de alerta do que deve se tornar uma grande batalha dentro do espaço farmacêutico”, disse Neil Saunders, diretor administrativo da GlobalData Retail.

O presidente-executivo do Walgreens, Stefano Pessina, disse que não estava “particularmente preocupado” com o acordo da PillPack em teleconferência com analistas sobre os resultados nesta quinta-feira, descrevendo a compra como uma “declaração de intenção” da Amazon.

Alguns analistas minimizaram a ameaça imediata imposta pela Amazon.

“Neste momento não estamos preocupados com a entrada da Amazon no mercado de prescrições”, disse Steven Halper, analista da Cantor Fitzgerald, em nota.