Amazon agora é segunda empresa mais valiosa nos EUA

A Amazon.com se tornou a segunda empresa norte-americana listada em bolsa de maior valor de mercado nesta terça-feira, superando pela primeira vez o Google, da Alphabet.

As ações da Amazon fecharam em alta de 2,69 por cento, a 1.586,51 dólares, atingindo um valor de mercado de 768 bilhões de dólares, ressaltando a confiança de Wall Street em sua expansão em computação em nuvem, produtos alimentares e outros novos negócios.

A Alphabet caiu 0,39 por cento, reduzindo seu valor de mercado para 762 bilhões de dólares, enquanto Wall Street se preocupava com as consequências de regulações, após revelações de que uma empresa de consultoria política havia obtido dados pessoais indevidos de 50 milhões de usuários do Facebook.

Juntos, Alphabet e Facebook dominam a publicidade online. As empresas já enfrentaram críticas do governo sobre como empregam os dados de usuários.

As ações da Amazon subiram 81 por cento ao longo do último ano até segunda-feira, impulsionadas pelo crescimento acelerado da receita, à medida que mais compras online são realizadas e as empresas transferem suas operações de computação para a nuvem, onde a Amazon Web Services lidera o mercado.

“Eles estão usando seu fluxo de caixa para desenvolver novos negócios”, disse Tim Ghriskey, estrategista-chefe de investimentos da Inverness Counsel em Nova York. “Eles poderiam ter a Apple em sua mira em algum momento.”

A Amazon superou a Microsoft como a terceira maior empresa dos EUA em valor de mercado em fevereiro. A Apple é a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 889 bilhões de dólares.