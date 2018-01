Amaggi negocia compra da Ciapar, dona da Fazenda Itamarati Norte

São Paulo – A Amaggi, empresa da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta quarta-feira que está em negociações para comprar a totalidade das ações do capital social da Companhia Agrícola do Parecis (Ciapar), que detém, dentre outras, a Fazenda Itamarati Norte.

A fazenda, arrendada pela Amaggi desde 2002, conta com 105 mil hectares, dos quais 51.590 hectares são agricultáveis, onde são produzidos soja, milho e algodão, segundo nota da empresa.

A Itamarati Norte conta com aproximadamente 700 colaboradores, afirmou a companhia, uma das maiores do agronegócio do Brasil, que conta com unidades de produção de commodities agrícolas, trading, navegação e energia.

A Amaggi Agro produziu mais de 500 mil toneladas de soja em 2015/16, segundo informação mais recente no site da companhia, além de mais de 300 mil toneladas de milho.

Segundo a Amaggi, já houve a aprovação da compra da Ciapar por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas “a conclusão da negociação ainda está condicionada à satisfação de condições precedentes a sua formalização”.

A empresa não entrou em detalhes ou comentou sobre outros ativos detidos pela Ciapar.

A Amaggi afirmou ainda que não confirma e não irá comentar qualquer informação sobre valores envolvidos no negócio.

Informações publicadas na mídia nesta quarta-feira indicavam valores de mais de 1 bilhão de reais.