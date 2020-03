Alphabet vai doar mais de US$800 mi para ações de combate ao Covid-19

BANGALORE, Índia – A Alphabet vai doar mais de 800 milhões de dólares para a produção de suprimentos médicos usados no combate ao novo coronavírus e em créditos de publicidade para governos e organizações de saúde e empresas, afirmou o presidente-executivo da controladora do Google, Sundar Pichai, nesta sexta-feira.

A companhia está trabalhando com a Magid Glove and Safety para produzir 2 milhões a 3 milhões de máscaras e vai apoiar financeiramente esforços para ampliação de capacidade de produção de equipamentos médicos de emergência e de proteção pessoal, disse o executivo.

A epidemia de Covid-19, que já matou quase 25 mil pessoas no mundo, sobrecarregou sistemas de saúde ao redor do globo e está causando falta de equipamento médico, como máscaras e respiradores, incluindo no Brasil.

A Alphabet vai fornecer 340 milhões de dólares em créditos de publicidade no Google para pequenas e médias empresas ativas em sua plataforma e outros 250 milhões para a Organização Mundial de Saúde e agências governamentais, disse Pichai.