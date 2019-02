Alibaba negocia com bancos novo financiamento de US$ 5 bilhões

Hong Kong – A gigante chinesa de e-commerce Alibaba está em conversas com bancos para levantar 5 bilhões de dólares em novo financiamento, disseram fontes à publicação Basis Point, da Thomson Reuters.

O grupo chinês busca captar os recursos no exterior por meio de um empréstimo com prazo de cinco anos, afirmaram as fontes, acrescentando que o capital será usado para propósitos gerais, incluindo refinanciamento.

O plano foi anunciado num momento em que outros grupos de tecnologia do país intensificam a busca por financiamento.

A rival Tencent Holdings, por exemplo, sinalizou que pretende levantar até 2 bilhões de dólares para refinanciar dívidas.

O Alibaba, conhecido pelas plataformas de e-commerce Tmall e Taobao, vem expandido sua atuação para áreas como computação em nuvem, big data e logística. Uma porta-voz do grupo chinês se recusou a comentar o assunto.