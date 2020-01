Alibaba enfrenta Amazon na Europa e reduz taxas para atrair marcas

Após anos de pesquisas, o rei do varejo chinês Alibaba está entrando no mercado europeu. A empresa tem cobrado taxas menores do que as Amazon para atrair fornecedores, mas teve resultados mistos, disseram fontes com conhecimento do assunto.

Uma enxurrada de pequenas empresas aderiu à sua plataforma europeia, o AliExpress, nos últimos meses, mas algumas marcas maiores estão se segurando, segundo as fontes.

O AliExpress abordou marcas conhecidas, incluindo Mango, Benetton e o grupo de moda espanhol Tendam, dono da Cortefiel, para vender em seu site, obtendo sucesso limitado, de acordo com cinco fontes envolvidas nas abordagens que pediram anonimato.

Algumas das marcas não sentiram que o site era a vitrine ideal para seus produtos, disseram fontes.

Um executivo de uma grande empresa de moda, que rejeitou as abordagens do AliExpress na Europa, disse que sua marca precisava estar em um “ambiente de aspiração”. Outro descreveu a plataforma como “um trabalho em andamento”.

No entanto, o chefe do AliExpress, Wang Mingqiang, disse à Reuters em entrevista na sede do Alibaba em Hangzhou, que marcas estrangeiras precisam de tempo para entender a plataforma.

Com espaço para projetar suas próprias lojas dentro do site, as marcas podem criar sua página inicial, com fotos e vídeo, disse ele.

Tanto a Benetton quanto a Tendam se recusaram a comentar se foram abordadas. Essas marcas não estão no AliExpress, mas vendem na Amazon. A Mango não vende em nenhum dos dois.

Uma porta-voz do AliExpress não comentou se a empresa havia abordado essas marcas ou outras. “Estamos constantemente explorando oportunidades de trabalhar com diferentes parceiros e comprometidos em atuar como parceiro confiável para consumidores e vendedores”, disse a empresa.

Inicialmente, a AliExpress tem como alvo Espanha e Itália, além dos países da Europa e Ásia, Rússia e Turquia, entre seus principais mercados no modelo de negócios lançado em 2010.

A Espanha, país com fortes marcas locais, é o tipo de mercado que o Alibaba precisa conquistar para cumprir a meta do presidente-executivo Daniel Zhang de mais do que dobrar sua base de clientes para 2 bilhões de pessoas em 2036, apesar da economia chinesa estar desacelerando.

O AliExpress retirou as taxas mensais para os vendedores espanhóis, enquanto as comissões pelos produtos vendidos são fixadas em 5% a 8%, segunda uma fonte sênior próxima à empresa.

A Amazon se recusou a comentar sobre a mudança do AliExpress para abrir sua plataforma a vendedores locais. A empresa dos EUA é o maior mercado de compras online em seus cinco principais mercados europeus: Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, segundo a consultoria Marketplace Pulse.