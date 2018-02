Alibaba e Tencent investem US$10 bi no varejo e acirram disputa

Xangai – Os gigantes tecnológicos da China Alibaba Group e Tencent Holdings, que juntos valem 1 trilhão de dólares, estão compulsivamente investindo no varejo, forçando os comerciantes a escolherem lados em meio a uma batalha pelas carteiras digitais dos consumidores.

Desde o início do ano passado, as duas empresas já investiram entre elas mais de 10 bilhões de dólares em negócios focados no varejo, aumentando seu alcance online e em lojas físicas.

A movimentação agressiva, apoiada por um grande volume de recursos em caixa e por um aumento dos preços das ações, faz parte de uma batalha para conquistar consumidores e comerciantes para seus sistemas de pagamento, logística, serviços de dados e mídias sociais.

O resultado: cada vez menos varejistas sem acordo de fidelidade seja com a Tencent ou com a Alibaba.

“Todos os varejistas no mundo físico estão muito preocupados. Eles têm que assumir um lado”, disse Jason Yu, diretor-geral da empresa de pesquisa de mercado Kava Worldpanel, com sede em Xangai. “Caso contrário, temem que sejam comidos vivos no futuro.”

O Alibaba é líder no comércio eletrônico na China e sua subsidiária Ant Financial lidera os pagamentos móveis. Os pontos fortes de Tencent residem nas mídias sociais, pagamentos digitais e jogos. A empresa também tem uma participação importante no segundo maior varejista online, JD.Com.

Tencent e JD.com têm uma gama crescente de aliados, incluindo o varejista francês Carrefour, que anunciou um investimento potencial da Tencent, e o gigante de varejo norte-americano Walmart, que tem participação na JD.com.

A Tencent também comprou uma participação na Yonghui Superstores, lojas de vestuário Vipshop Holdings, na Heilan Home, no operador de shopping Wanda Commercial, e este mês fechou uma aliança com a rede de mercados Bubugao. No outro lado está o Alibaba, que investiu ainda mais na Suning.com, Intime Retail, Sanjiang Shopping Club, Lianhua Supermarket, Wanda Film e na loja de produtos para bricolagem Easyhome.

A chave para a disputa é o mercado de pagamentos móveis de quase 13 trilhões de dólares da China, onde Alibaba e Tencent estão lado a lado. O Alibaba assumiu uma participação de 33 por cento em sua subsidiária de pagamentos, a Ant Financial, este mês antes da esperada mega oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa.

A Ant opera a principal plataforma de pagamento móvel da China, a Alipay, enquanto o sistema de pagamento da Tencent no seu popular aplicativo de bate-papo Weixin está se recuperando rapidamente. Ambas as empresas também estão dando um grande impulso em serviços de computação em nuvem e dados.