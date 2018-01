Alibaba e Foxconn investem em montadora chinesa de elétricos

Xangai – O gigante chinês do comércio online Alibaba e a Foxconn Technology estão liderando um investimento de 2,2 bilhões de iuanes (US$ 348 milhões) na fabricante chinesa de carros elétricos Xiaopeng Motors, marcando a primeira incursão do Alibaba na indústria automotiva.

A empresa de capital de risco IDG também participa do investimento, que será utilizado para financiar pesquisas e custos de produção, informou a Xiaopeng, também conhecida como Xpeng, em comunicado divulgado hoje.

Duas outras grandes empresas chinesas ligadas à internet, Baidu e Tencent, lideraram esforços de investimentos de pelo menos US$ 2,5 bilhões em fabricantes chineses de carros elétricos, incluindo NiO e WM Motor Technology.

Fora da China, a Tencent também investiu US$ 1,8 bilhão para adquirir uma fatia de 5% na americana Tesla, em março do ano passado.