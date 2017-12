Alibaba e Ford firmam acordo de cooperação em pesquisas no varejo

Pequim/Xangai – A Alibaba Group assinou acordo com a Ford Motor para cooperação em áreas como computação em nuvem, conectividade e varejo e que poderá envolver venda de carros da montadora norte-americana na plataforma de varejo online da Alibaba, Tmall.

A gigante chinesa de tecnologia disse em comunicado nesta quinta-feira que a Alimama, focada em marketing digital, e a empresa de sistemas operacionais AliOS, estarão entre as subsidiárias que trabalharão com a Ford dentro do acordo de três anos.

Um projeto em consideração é a venda de carros da Ford na Tmall, disse uma porta-voz da Alibaba. A Reuters informou na quarta-feira que a Ford estava planejando assinar um acordo com a chinesa como parte de sua estratégia para estimular seu crescimento na China.

“O acordo visa explorar novas maneiras de redefinir a forma como os consumidores adquirem e possuem veículos, bem como alavancar canais digitais para identificar novas oportunidades de varejo”, disse Alibaba em seu comunicado.

O presidente-executivo da Ford, Jim Hackett, afirmou que colaborar com empresas de tecnologia se baseia no objetivo de produção de “veículos inteligentes”.