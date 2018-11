Alibaba bate novo recorde de vendas no Dia do Solteiro

O gigante do comércio digital Alibaba bateu um novo recorde de vendas na China no domingo durante o chamado Dia do Solteiro, uma data anual de grandes promoções, embora o faturamento tenha crescido menos em relação ao do ano passado.

O grupo do magnata Jack Ma, que recentemente anunciou que se aposentará em 2019, registrou em suas diferentes plataformas de comércio digital vendas no valor de 213,5 bilhões de iuanes (cerca de 27 bilhões de euros) em 24 horas, anunciou o Alibaba em comunicado.

Este dado corresponde ao valor total das mercadorias compradas em suas plataformas e inclui os gastos de envio.

Com seus smartphones, dezenas de milhões de chineses esperaram o começo das promoções em 11 de novembro às 00H00.

O Dia de Solteiro (uma referência à data do 11/11, onde o número se repete) foi criado em 2009 pelo Alibaba e outros grupos chineses.

O dia de compras supera em valor a Black Friday americana que se tornou no maior evento mundial do setor de distribuição. Este ano o crescimento do faturamento se desacelerou em relação ao ano anterior (27% em relação a 39% em 2017).