Aliança entre Ford e Volkswagen pode redesenhar setor de autônomos

Detroit — Uma aliança expandida entre a Ford e a Volkswagen, que inclui uma parceria com a Argo, unidade da Ford, pode redesenhar o equilíbrio de energia no setor de veículos autônomos.

Uma colaboração Ford-VW com a Argo, startup que encabeça o desenvolvimento autônomo da Ford desde 2017, pode ajudar a reduzir os encargos financeiros e de engenharia das montadoras. Também poderá acelerar calendários de implantação de ambas, que planejam colocar veículos autônomos em operação em 2021.

O investimento de 2,6 bilhões de dólares da Volkswagen na unidade autônoma Argo, da Ford, imediatamente eleva a empresa de Pittsburgh para o topo do setor. A Argo disse que a VW está investindo 1 bilhão de dólares em capital e 1,6 bilhão de dólares em ativos.

A VW está comprando as ações da Argo em poder da Ford por outros 500 milhões de dólares. A Ford adquiriu uma participação majoritária na startup baseada em Pittsburgh em 2017. A VW e a Ford terão uma participação minoritária, assim como os fundadores da Argo, Bryan Salesky e Peter Rander e um grupo de funcionários da empresa.

A VW e a Ford ocuparão dois assentos no conselho da Argo – representando um percentual de pouco menos que 30% cada, enquanto Argo ocupará três assentos, representando mais de 40%. As empresas se recusaram a divulgar suas participações reais na Argo.

O presidente-executivo da Argo, Bryan Salesky, disse: “Temos dois grandes clientes e investidores que nos ajudarão a crescer e estão comprometidos conosco a longo prazo.”

Salesky disse que Argo acolheria investidores estratégicos ou financeiros adicionais para ajudar a compartilhar os custos de implantação de veículos autônomos para o mercado. “Todos nós percebemos que este é um negócio que exige tempo, talento e capital intensivo”, disse ele.

Startups

A Argo foi menosprezada à medida que a Waymo, empresa de autônomos do Google, implantou suas vans autônomas, e a Cruise Automation, unidade da General Motors, arrecadou bilhões de dólares em investimentos.

Com a VW – a maior montadora do mundo em volume de vendas no ano passado – a Argo estará alinhada com uma parceira com escala e recursos substanciais.

O negócio entre Ford-VW que envolva a Argo também pode ter implicações mais amplas nas alianças semelhantes, bem como nas avaliações de startups relacionadas.

O valor do Advanced Technologies, do Uber, superou 7 bilhões de dólares no início do ano, após o SoftBank, a Toyota e a Denso investirem 1 bilhão de dólares.

Essas avaliações são ofuscadas pelas estimativas da Waymo, amplamente reconhecida como líder do setor. O Morgan Stanley avalia a Waymo em até 175 bilhões de dólares, enquanto a Jefferies avalia a empresa em até 250 bilhões de dólares.

A VW, cuja unidade Audi lidera a Automated Intelligence Driving da montadora alemã em Munique, supostamente considerou um investimento de 13,7 bilhões de dólares na Waymo por uma fatia de 10% que avaliaria a Waymo em 137 bilhões de dólares.