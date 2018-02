Brasília – A Boeing apresentou na véspera uma nova oferta de aliança com a Embraer que não inclui o controle completo da companhia ao deixar de fora da proposta a área de defesa da fabricante brasileira de aviões, afirmou uma fonte do governo federal com conhecimento das negociações.

“A Boeing apresentou ontem uma nova proposta. Ela será estudada e analisada pelo comitê monitora as discussões”, disse a fonte nesta sexta-feira.