Alemanha multa Porsche em € 535 milhões por fraude relacionada a diesel

A Porsche, marca de luxo do grupo Volkswagen, pagará multa de 535 milhões de euros na Alemanha no âmbito do escândalo dos motores a diesel manipulados, anunciou nesta terça-feira a Promotoria de Stuttgart.

Os juízes revelaram “falhas no dever de supervisão” que tornaram possível a venda de carros a diesel “cujas emissões de óxido de nitrogênio não correspondiam às normas”.

O valor é adicionado ao 1,8 bilhão de euros de multas já aplicadas às marcas VW e Audi na Alemanha após outros processos de sanções similares, a única base jurídica no momento para perseguir penalmente uma empresa no país.

Após a multa, não há nenhum processo aberto contra o grupo Volkswagen ou suas marcas, indicou um porta-voz da montadora.

A multa, no entanto, não tem impacto nos processos em curso individuais ou nas ações dos clientes, indicou o MP de Stuttgart.