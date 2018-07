Alemã Linde vende ativos na América a Messer e CVC por US$ 3,3 bilhões

Frankfurt – A empresa alemã de gases industriais Linde venderá a maior parte do seu negócio de gás na América do Norte e parte das suas operações na América do Sul por US$ 3,3 bilhões a um consórcio formado pelo grupo Messer e o investidor financeiro CVC.

A Linde informou nesta segunda-feira que esta transação é para facilitar o processo de fusão com a americana Praxair.

A operação inclui ativos da Linde nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Colômbia que faturam US$ 1,7 bilhão.

Na semana passada, Linde e Praxair, que esperam fechar a fusão no segundo semestre de 2018, disseram que negociavam a venda de ativos na América com Messer e CVC para conseguir a aprovação da operação.

A venda destes ativos é uma condição que as autoridades de defesa da concorrência estabeleceram para aprovar a fusão. A Praxair tinha vendido anteriormente seu negócio europeu à japonesa Taiyo Nippon Sanso Corporation por US$ 5,8 bilhões. A Comissão Europeia tinha estabelecido estas condições porque considera que a fusão poderia prejudicar a concorrência.

Os acionistas de Linde receberão 1,54 ação da companhia fusionada para cada título antigo da empresa alemã, enquanto os acionistas da Praxair receberão uma ação da nova empresa para cada um de seus papéis.