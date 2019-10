Além do iogurte, Danone encara queda nas vendas de água

Com a migração de consumidores para alternativas veganas, a Danone já enfrentava a queda nas vendas de iogurte. Agora, encara o recuo da operação de garrafas d’água.

As ações apontavam para o maior tombo em mais de uma década depois que a maior fabricante mundial de iogurte reduziu a projeção para o faturamento anual. Trata-se de um grande revés nos esforços de recuperação do presidente Emmanuel Faber, centrados em diversificar a linha de produtos para longe dos laticínios.

“Foi uma decepção em termos de qualidade e quantidade. Nossa confiança na narrativa de recuperação no longo prazo foi abalada”, escreveu James Edwardes Jones, analista da RBC, em nota enviada a clientes.

A atualização da perspectiva da Danone vem um dia depois de a rival Nestlé anunciar planos para reestruturar a divisão de água, que deve registrar um segundo ano consecutivo de queda nas vendas. Assim como no mercado de iogurtes, empresas engarrafadoras de água se deparam com desafios estruturais, incluindo a crescente rejeição a embalagens plásticas e a ascensão de concorrentes que vendem com desconto.

As vendas de garrafas d’água pela companhia francesa caíram 0,9% no terceiro trimestre, o que analistas da Sanford C. Bernstein consideram o pior desempenho em uma década. Havia expectativa de desaceleração e a Danone informou que o tempo mais fresco que o normal em agosto, durante o verão no Hemisfério Norte, prejudicou o consumo. No entanto, os investidores não previam uma queda.

A receita total comparável aumentará de 2,5% a 3% neste ano, informou a empresa nesta sexta-feira. A previsão anterior de Faber, de crescimento ao redor de 3% em 2019, já era vista como fraca pelos investidores.

As ações chegaram a recuar mais de 8%.

Tentativa de recuperação

Em seu quinto ano no cargo, o presidente ainda não conseguiu chegar a uma retomada sustentável na operação de laticínios na Europa, que registrou crescimento mínimo no trimestre. Agora, a fraqueza se espalhou para a operação de iogurtes nos EUA, que perdeu participação de mercado. Na Rússia, os consumidores migraram para marcas mais baratas. O volume total de vendas em todas as categorias de produtos diminuiu pelo sexto trimestre seguido.

A expansão das vendas de 3% no terceiro trimestre ficou aquém da projeção dos analistas, de 3,8%. Segundo a diretora financeira, Cecile Cabanis, a Danone acredita que o crescimento vai se acelerar e mantém a previsão de aumento das vendas de 4% a 5% no ano que vem.

“É preciso que os novos produtos da Danone em laticínios e iogurtes ganhem impulso para haver uma retomada”, afirmou Duncan Fox, analista da Bloomberg Intelligence.

A aquisição da WhiteWave, por US$ 10 bilhões, começa a valer a pena com o avanço dos alimentos alternativos à base de plantas. A receita da marca Alpro subiu mais de 10%.

–Com a colaboração de Albertina Torsoli.