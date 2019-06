Além de pizzas e hambúrgueres: iFood agora faz entregas de supermercados

São Paulo — O iFood, aplicativo de delivery de comidas, anunciou nesta terça-feira (18), que, a partir de agora, fará entregas de compras de supermercado para os usuários. A novidade, por enquanto, está em período de testes e ficará restrita às cidades de Campinas e Osasco, em São Paulo, onde a companhia tem escritório. “Foi uma demanda dos próprios usuários. Vimos nesse tipo de entrega uma oportunidade de mercado”, afirma Márcio Noguchi, gerente de novos projetos da empresa.

De acordo com a companhia, o plano é expandir as entregas para a cidade de São Paulo em “alguns meses” — sem data definida. Sobre a decisão de começar a testar somente “perto de casa”, Noguchi conta que foi proposital. “Nós tomamos bastante cuidado com a experiência de usuário e testamos as coisas com os nossos clientes mais exigentes, que somos nós mesmos”, explica.

O iFood não abre informações sobre quanto foi investido para colocar o projeto em prática. Em novembro do ano passado, a empresa recebeu um aporte de US$ 500 milhões do fundo sul-africano Naspers, o maior aporte em statups no Brasil até abril deste ano, quando o app colombiano Rappi (um player importante no mercado de entregas) recebeu US$ 1 bilhão do fundo de investimentos japonês SoftBank.

O Rappi, principal concorrente do iFood, entrega produtos de supermercados desde sua chegada ao Brasil, em julho de 2017. O iFood nega que se tornar mais competitivo em um mercado aquecido foi o motivo por trás da decisão de ser um delivery de bens de consumo. “Nossa principal motivação é atender melhor os nossos usuários e, quando a gente detectou essa oportunidade aqui dentro e ela fez sentido, a gente decidiu criar essa nova categoria de entrega”, conta Noguchi.

As entregas de mercado feitas pelo iFood terão um diferencial para os demais apps, como o Rappi: sem uma pessoa específica para realizar as compras dentro do estabelecimento, o próprio supermercado será responsável pela seleção dos produtos que os clientes desejarem. Até o momento, a empresa tem parceria com os supermercados Guará e Taquaral, em Campinas, e com o Supermercado Castanha, em Osasco. Bairros a 4km destes endereços serão contemplados com a entrega.