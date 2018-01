Alcoa tem prejuízo no 4º tri 2017 e ações caem 5% em NY

São Paulo – A siderúrgica americana Alcoa informou nesta quarta-feira que teve prejuízo líquido de US$ 196 milhões no quarto trimestre de 2017.

Excluindo-se alguns itens, o lucro recorrente por ação foi de US$ 1,04 por ação (US$ 195 milhões), abaixo da projeção de US$ 1,25 de analistas ouvidos pela FactSet. As ações da companhia caíam 5,05% às 19h26 (de Brasília) no after-hours em Nova York.

Considerando todo o ano de 2017, a Alcoa teve lucro líquido de US$ 217 milhões (US$ 1,16 por ação) e lucro recorrente de US$ 563 milhões (US$ 3,01 por ação).

O comunicado que acompanha o balanço considera que os resultados do “trimestre e do ano inteiro refletem a força contínua no preço da alumina e do alumínio”.

“Com uma série de decisões operacionais e de ativos, também entregamos as nossas prioridades estratégicas”, comentou o presidente e diretor executivo da Alcoa, Roy Harvey.