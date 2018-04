Airbus tem queda de 31% no lucro do 1º trimestre, a 283 milhões de euros

Paris – A Airbus divulgou hoje que teve lucro líquido de 283 milhões de euros (US$ 343 milhões) no primeiro trimestre do ano, 31% menor que o ganho de 409 milhões de euros apurado em igual período de 2017. As vendas caíram 12% na mesma comparação, a 10,1 bilhões de euros.

Além disso, o fabricante de aviões que tem sede em Toulouse, na França, entregou no último trimestre 15 aviões a menos que um ano antes, em função principalmente de atrasos na entrega de motores.

Diante do fraco desempenho trimestral, a Airbus anunciou planos de reduzir a produção do modelo de longo alcance A330. A partir de 2019, a empresa irá produzir cerca de 50 unidades do avião. No ano passado, as entregas do modelo chegaram a 67.

Por volta das 4h40 (de Brasília), a ação da Airbus operava em baixa de 1,7% na Bolsa de Paris. Fonte: Dow Jones Newswires.