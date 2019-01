Airbus revela ter sofrido ciberataque em sistemas de aviação comercial

Paris – A Airbus informou nesta quarta-feira que os sistemas de informação do setor de aviões comerciais da empresa foram alvo de um ciberataque que afetou dados profissionais e de funcionários da empresa na Europa.

“A Airbus detectou um incidente cibernético nos sistemas de informação pertencentes ao negócio de aviões comerciais que resultou em acesso não autorizado a uma série de dados. No entanto, não há impacto nas operações comerciais da empresa”, afirmou a empresa.

A companhia garantiu que está tomando as medidas necessárias para diminuir o impacto do ação e que está realizando investigações para descobrir a origem do ataque e descobrir se dados específicos foram acessados pelos hackers.

“Não obstante, sabemos que o ataque teve acesso a alguns dados pessoas, especialmente contatos profissionais e identificação digital de alguns empregados na Europa”, informou a Airbus.