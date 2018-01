Airbus negocia para encerrar investigação sobre suborno

Berlim – A Airbus afirmou que está em negociações com promotores alemães para encerrar uma investigação sobre supostas irregularidades na venda de caças para a Áustria.

A empresa de aviação e defesa diz que “uma vez concluídas (as negociações), a Airbus divulgará o resultado”. A companhia descreveu como “pura especulação” uma reportagem divulgada no final deste sábado pelo diário alemão Sueddeutsche Zeitung informando que a Airbus poderia evitar o julgamento pagando uma multa de 70 milhões a 80 milhões de euros (US$ 85 milhões a US$ 97 milhões).

Os promotores de Munique estão investigando se os subornos foram pagos para garantir a venda de 15 caças Eurofighter Typhoon para a Áustria em 2003.

Separadamente, a Airbus disse que foi notificada de uma decisão de arbitragem em um

caso envolvendo a subsidiária Matra Defense, ordenando o pagamento de 104 milhões de euros por quebra de contrato na venda de mísseis para Taiwan em 1992.

Fonte: Associated Press