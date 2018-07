Airbus e Boeing consolidam liderança absoluta após evento de aviação

O Salão de Aeronáutica de Farnborough confirmou a onipotência das gigantes Airbus e Boeing, que conquistaram a maior parte dos pedidos, apostando em inovações tecnológicas e em serviços para conter a concorrência futura, incluindo chinesa.

Airbus e Boeing anunciaram mais de US$ 150 bilhões em encomendas durante o salão, com uma vantagem para o gigante de Seattle.

Longe de enfraquecê-las, a rivalidade entre as duas gigantes selou o duopólio em torno das duas fabricantes à custa de seus antigos rivais agora parceiros.

“A história continua e, apesar das encomendas já confirmadas de mais de 6.000 aeronaves no segmento de um único corredor, continuamos a receber encomendas muito importantes”, comemorou Guillaume Faury, chefe do setor de aviação civil da europeia Airbus.

A Embraer, com quem a Boeing anunciou uma parceria por meio da qual a fabricante de aviões americana assume todas as atividades civis da fabricante brasileira de aeronaves, recebeu 15 bilhões de dólares em encomendas no salão.

A Bombardier aproveitou sua aliança com a Airbus em torno do programa CSeries, rebatizado de A220 para integrar a gama da europeia, para anunciar uma nova encomenda de uma empresa americana, cujo nome não foi revelado, por 60 A220-300 a um preço de catalogo de US$ 5,5 bilhões. Esse pedido se soma a uma outra encomenda com a americana JetBlue por 60 A220 por um valor equivalente, anunciada antes do salão.

Os engenheiros, que tiram vantagem desses pedidos na esteira dos fabricantes de aeronaves, são os outros vencedores do salão, mas nem sempre divulgam os valores desses contratos, cujos lucros estão relacionados a serviços e manutenção. O preço do motor é metade do preço da aeronave durante seu ciclo de vida, de 25 a 30 anos.

Com sua força industrial, as duas gigantes agora pretendem tirar proveito do crescimento do mercado nos próximos 20 anos para acelerar os serviços, por meio do gerenciamento de dados em tempo real das aeronaves em operação e acompanhar a revolução digital em que a indústria embarcou.

Concorrência esmagada

Ambos preveem uma duplicação da frota global até 2037. No total, incluindo serviços, “esperamos uma demanda total de US$ 15 trilhões” até 2037, disse o vice-presidente do setor comercial da americana, Randy Tinseth.

Isso representa 42.730 novas aeronaves, segundo a Boeing, por 6,3 bilhões de dólares, e 37.390 novas aeronaves, segundo a Airbus, por 5,8 bilhões.

Os dois rivais estão afinados, apenas a diferença de alvo explica essa lacuna.

Em média, isso representa uma produção anual de cerca de 2.000 aeronaves. Apenas a Airbus e a Boeing entregam três quartos da produção global: 718 para a Airbus em 2017 e 763 para a Boeing. As duas planejam atender ou exceder 800 este ano, mais de 1.600 aeronaves, e a americana promete até mais de 900 entregas até o final da década.

Apesar das dificuldades encontradas pela Airbus em torno da entrega de motores, conseguiu atingir suas metas de entrega há dois anos.

Para atingir esses novos objetivos, ambos iniciaram um aumento da produção de aeronaves, o que deixará pouco espaço para que a concorrência futura, russa, mas mais particularmente chinesa, consiga se estabelecer.

O chinês Comac almeja colocar em serviço na próxima década o seu C919, anunciado como o futuro rival do A320 e do 737 de média distância, mas já está vários anos atrasado em relação ao cronograma original. Também pretende desenvolver com os russos uma aeronave de longa distância, o C-929, um horizonte mais distante.