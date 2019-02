Airbnb faz sucesso em São Paulo – e não só para viagens a trabalho

São Paulo – O turismo em São Paulo vai muito além das viagens a trabalho. No Airbnb, as reservas cresceram 73% na cidade em 2018, em comparação ao ano anterior. A média nacional de crescimento foi de 71%.

Mais de 356 mil hóspedes usaram a plataforma para ficar na cidade, segundo dados obtidos em primeira mão por EXAME. Atualmente, há 16.300 anúncios ativos na capital.

Os visitantes ficam, em média, hospedados por 5,3 dias.

Além de visitantes para trabalho, a cidade também recebe famílias, que escolhem um Airbnb para ficarem juntas no mesmo lugar. O Estado de São Paulo é o 2º no país com o maior número de imóveis ‘family friendly’ na plataforma. Outro grupo de usuários que foi destaque em 2018 foi o de hóspedes com mais de 60 anos: cresceu 93% em relação a 2017, acima inclusive da média mundial (66%).

Ao olhar para o perfil do anfitrião paulistano, 55% são mulheres e 77% estão na faixa entre 30 a 59 anos. No ano, o rendimento médio do anfitrião aumentou, de R$ 6.100 em 2017 para R$ 8.405 no ano passado.

No país, foram 3,8 milhões de hóspedes no ano passado, crescimento de 71%. Salvador e São Paulo são destaque em crescimento, assim como as viagens domésticas em família.

O Brasil conta com cerca de 220 mil anúncios publicados na plataforma e as viagens são, na grande maioria, domésticas.

As mulheres são maioria entre os anfitriões brasileiros (53%), e a idade média é de 44 anos. A movimentação do aluguel por temporada no ano resultou em uma renda anual média ao anfitrião de R$ 6.570.

Outras iniciativas

Ainda que a cidade de São Paulo busque turismo além do trabalho, o Airbnb também quer conquistar as empresas.

Em setembro, lançou o Airbnb for Work, voltado para pessoas que viajam muito a trabalho. A plataforma tem oferta de hospedagens com melhores avaliações e experiências, com espaços colaborativos com wifi, por exemplo. Mais de 18 mil empresas brasileiras já tiveram os seus funcionários usando o Airbnb for Work.