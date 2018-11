Airbnb contrata veterano da Amazon em possível preparação para IPO

(Reuters) – A companhia de aluguel de residências para temporada Airbnb anunciou nesta segunda-feira a contratação de Dave Stephenson como vice-presidente financeiro, em preparação para uma aguardada oferta inicial de ações (IPO) no próximo ano.

Stephenson começará a trabalhar na Airbnb em janeiro, afirmou a Airbnb, e vai substituir Laurence Tosi, que deixou a empresa em fevereiro.

Stephenson, que trabalhou na Amazon por 17 anos, era até recentemente vice-presidente financeiro da área de consumo global da varejista online, responsável por todas as vendas dos sites da Amazon, incluindo pelo serviço Prime.

No início do mês, a Airbnb afirmou que teve substancialmente mais que 1 bilhão de dólares em receita no terceiro trimestre, a melhor performance trimestral da companhia.

A Airbnb, avaliada por investidores como valendo 31 bilhões de dólares, passou a oferecer novos serviços nos últimos meses para impulsionar o crescimento, como casas de luxo e hoteis.

A companhia conseguiu seu primeiro lucro anual em 2017 e está no caminho para fechar este ano com resultado positivo.