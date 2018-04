Na França, aérea tem 30% dos voos cancelados em greve de funcionários

Uma nova greve de trabalhadores da companhia aérea Air France exigindo melhores salários provocou o cancelamento de 30% dos voos neste sábado (7) – informou a direção da empresa.

No sábado pela manhã, o cronograma de voos seguia as previsões, com o cancelamento de 25% de voos longos e 35% de voos de média distância no aeroporto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle.

Além disso, a greve afetou 30% de voos curtos no aeroporto Paris-Orly e no restante do país, afirmou à AFP um porta-voz da direção. Esta é taxa de cancelamento mais alta desde o início da disputa salarial em fevereiro.

A administração estimou que 34% dos pilotos, 26,2% dos assistentes de voo e 18,7% do pessoal terrestre aderiram a esta quinta jornada de greve.

Os sindicatos do grupo exigem um aumento de 6% do salário, baseado em uma melhora dos resultados da empresa. A direção responde que a dinâmica de crescimento se mantém frágil e inferior à de seus concorrentes.

Até o momento, mais seis jornadas de greve estão previstas, sendo a próxima na terça e quarta-feiras da semana que vem (10 e 11).