Air France-KLM tem prejuízo de 320 milhões de euros no 1º trimestre

Paris — A Air France-KLM informou nesta sexta-feira, 3, que teve prejuízo líquido de 320 milhões de euros (US$ 357,4 milhões) no primeiro trimestre, 19% maior do que a perda de 269 milhões de euros sofrida em igual período de 2018. O fraco resultado foi atribuído a gastos com combustíveis e efeitos cambiais desfavoráveis.

Por outro lado, a receita da empresa aérea franco-holandesa subiu 3,1% na mesma comparação, a 5,99 bilhões de euros, graças a um aumento no tráfego de passageiros.

A Air France-KLM confirmou suas projeções para 2019, que incluem um acréscimo de 650 milhões de euros nas despesas com combustíveis e gastos de capital da ordem de 3,2 bilhões de euros.