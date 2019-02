Air France-KLM encomenda US$ 764 mi em E-Jets da Embraer

São Paulo – A fabricante de aeronaves Embraer anunciou nesta segunda-feira que recebeu um pedido firme de 17 E-Jets do Grupo Air France-KLM, com valor estimado de 764 milhões de dólares com base em preços de lista, segundo comunicado da empresa.

O contrato, que inclui opções para 17 E-Jets adicionais, pode chegar a 1,5 bilhão de dólares se todas as opções forem exercidas.

O pedido firme é composto de 15 jatos E175 e dois E190 para a KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM.

A entrega do primeiro E190 está programada para ocorrer até o final do ano, ao passo que o primeiro E175 vai se juntar à frota da KLM Cityhopper no primeiro semestre de 2016, disse a Embraer em comunicado.