Agências da Caixa terão horário ampliado a partir de segunda

Brasília – A partir de segunda feira (23), as agências da Caixa Econômica Federal em todo o país, ampliarão o horário de atendimento ao público. Segundo nota do banco, as agências vão abrir uma hora mais cedo que o horário habitual para atender as demandas do Programa Caixa Melhor Crédito. O novo horário vai vigorar até o dia 11 de maio.

No sábado 12 de maio, a Caixa abrirá suas principais agências para a Ação Caixa Melhor Crédito. A ideia é divulgar “melhor compreensão do movimento do mercado em relação ao crédito, às taxas, às tarifas bancárias e outros serviços”.

“Essas medidas fazem parte da estratégia da Caixa de atuar junto à sociedade brasileira, por meio de noções de gestão financeira. Neste dia, quem procurar a Caixa vai receber orientações sobre a forma consciente e responsável de contrair empréstimos e alongar suas dívidas por meio de simulações em relação à necessidade do cliente e comparando as diferentes situações”, diz o banco, em nota.

A Caixa lançou o programa no último dia 9, com anúncio de redução de taxas de juros. Na mesma semana, o Banco do Brasil também reduziu juros. Após pressão do governo, bancos privados, como Itaú e Bradesco, também cortaram as taxas mínimas nos empréstimos para os clientes.